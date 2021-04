Siracusa, vaccino ai fragili: basta il certificato del medico di famiglia

Non c'è necessità di richiedere con urgenza l’esenzione per patologia per accedere alla vaccinazione per fragili. Basterà recarsi al Centro vaccinale ed esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.

A ribadirlo è l'Asp di Siracusa a seguito degli assembramenti dei giorni scorsi agli sportelli del Distretto sanitario di Siracusa che si trovano alla Cittadella della Salute nel complesso A. Rizza di viale Epipoli.

La Direzione sanitaria informa di aver incrementato gli operatori e che dalla prossima settimana disporrà l’ampliamento delle giornate di apertura degli sportelli che attualmente sono distribuite nell’arco della settimana il lunedì, martedì e mercoledì per il rilascio esenzione per patologia, il martedì e mercoledì per l’esenzione ticket per reddito, dal lunedì al venerdì per il rilascio di Piani terapeutici per presidi e ausili, il giovedì e venerdi per le tessere sanitarie.

L’esenzione ticket per reddito, peraltro, stata prorogata al 30 giugno 2021 e, in assenza di modifiche delle proprie condizioni reddituali, il rinnovo sarà automatico e visibile al medico di famiglia.