Siracusa, riders e Ztl in Ortigia: procedure semplificate

Semplificate le procedure per i ridersche effettuano i servizi di asporto e che devono varcare la Ztl di Ortigia.

Adesso potranno essere anche i ristoratori a comunicare il loro numero di targa, eliminando totalmente il rischio di vedere comminate loro le multe.

“Molti ristoratori - dichiara l’assessore alla Mobilità Maura Fontana - non possono effettuare l’attività di asporto perché i riders rinunciano per timore delle multe. Per gli esercenti il doppio danno di perdere il cliente e il pasto preparato. Da qui la decisione dell’amministrazione, peraltro già comunicata agli addetti ai lavori, per non penalizzare ulteriormente un settore che ha pagato un costo troppo alto alla pandemia”.