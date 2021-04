Siracusa, settore acconciatura ed estetica: al lavoro sul regolamento dell’affitto della poltrona

Avviato l'iter per l'adozione di un regolamento comunale per l'istituzione l’affitto della poltrona, strumento legato al settore dell'acconciatura e dell'estetica.

Un incontro si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Cna Siracusa, alla presenza dell'assessore alle Attività Produttive Cosimo Burti, del presidente del comparto acconciatura di Cna, Giorgio Iacono, del coordinatore del settore Federico Vasques e del vicesegretario territoriale Gianpaolo Miceli.

"Rimane fortissimo il disagio per il fenomeno dell'abusivismo - ha affermato Iacono - rispetto al quale verrà chiesto un cambio di passo con un intervento straordinario e, si spera, almeno parzialmente risolutorio”.