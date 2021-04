Augusta, controlli anticovid: sanzioni per 15.500 euro

Controlli anticovid a tappeto nei giorni scorsi da parte dei Carabinieri ad Auguista.

Sono state sanzionate 37 persone per l’inosservanza dei decreti in vigore, per circa 15.500 euro. Sanzionati inoltre i titolari di 3 attività commerciali per violazione delle disposizioni sull’asporto del cibo e del divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze da parte dei clienti. Per gli stessi motivi è stata disposta la sospensione delle attività per 5 giorni.

Complessivamente sono stati controllati 915 persone e 590 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando violazioni al Codice della Strada per un importo che supera i 15.000 euro.