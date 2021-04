Siracusa, la piattaforma Rex della Camera di Commercio condivisa con Prefettura e forze di polizia

Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, insieme ai Prefetti di Catania e Ragusa, ha sottoscritto un protocollo d’intesa, di durata biennale, con il Presidente della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa nei territori delle rispettive province.

Il Protocollo mira ad agevolare la trasmissione e la fruizione di dati e informazioni sul tessuto imprenditoriale locale, utilizzando la piattaforma telematica Rex (Regional Explorer).

"Un ulteriore presidio - dichiara il prefetto Giusi Scaduto - nella lotta contro l’infiltrazione criminosa nell’economia che consentirà, per un verso, di intercettare eventuali criticità del sistema produttivo, per altro verso, contribuirà a diffondere la cultura della legalità attraverso la promozione di incontri e tavoli di confronto rivolti alle imprese e alle loro associazioni sui temi della legalità, della trasparenza e della sicurezza delle attività economiche".