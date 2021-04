Siracusa, rimozione di Iacolino da direttore amministrativo dell'Asp: "Io pugnalato alle spalle"

Alcuni giorni fa per Salvatore Iacolino arriva, come un fulmine a ciel sereno, la revoca dell'incarico di direttore amministrativo dell'Asp di Siracusa da parte del manager dell'azienda sanitaria, Salvatore Lucio Ficarra. La reazione del diretto interessato arriva ieri pomeriggio, con un lungo post sui social in cui Iacolino recupera rapidamente l'avvio della sua esperienza nel capoluogo aretuseo e che si conclude con un atto di accusa: "Qualche giorno fa si è interrotta improvvisamente-con un provvedimento di Salvatore Lucio Ficarra-la mia esperienza professionale,durata 16 mesi, di direttore amministrativo aziendale a Siracusa. Nelle sedi competenti si valuterà il provvedimento ed i comportamenti che lo hanno preceduto. La pandemia ha caratterizzato questa esperienza, in una provincia meravigliosa, che rimane intensa e ricca di soddisfazioni. Un avvio in salita per un caso Siracusa che Report, plasticamente,consegnò nella primavera 2020 all’Italia intera. Costretto a rimboccarmi le maniche per sopperire alle continue tensioni ed alle carenze registrate dai cittadini, dalla politica e dai sindacati e scolpite nella intervista di Report a Ficarra, ho messo responsabilmente le mie energie -con la collaborazione leale di tanti professionisti dell’Azienda - al servizio della comunità siracusana. Spero di essere riuscito a lasciare un segno nella organizzazione aziendale e nelle relazioni sindacali. I messaggi e le telefonate di solidarietà ricevute dai dirigenti,dagli operatori sanitari, dai sindacati e dai collaboratori della provincia di Siracusa mi hanno lusingato. Guardiamo avanti! Certo,non è semplice difendersi quando ti pugnalano alle spalle. La partita ,però, è appena iniziata. Ed Io posso guardare in faccia chiunque!"