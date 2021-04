Siracusa, apre la sede territoriale della Camera Arbitrale Internazionale

Apre a Siracusa la sede territoriale della Camera Arbitrale Internazionale, grazie all’intesa raggiunta tra la Presidenza nazionale e l'avv. Daniel Amato, già Giudice Arbitro senior della Camera Arbitrale.

Sarà così possibile trattare numerosi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il ricorso a procedure arbitrali più veloci nelle materie di contrattualistica civile e commerciale internazionale, diritti reali, condominio, locazioni, responsabilità civile, patti di famiglia, controversie in materia di famiglia (se arbitrabili), controversie successorie, diritto dei contratti, affitto di aziende, controversie bancarie, finanziarie, societarie, risarcimento derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto del commercio internazionale, diritto dell’Unione Europea e tutto ciò che attiene ai diritti disponibili.

La Camera Arbitrale Internazionale, che a Siracusa ha sede in Viale Teracati n. 160, è strutturata in sezioni, ciascuna delle quali prevede un elenco di Giudici Arbitri. Ad oggi le sezioni attive sono: Camera Arbitrale Internazionale (Sezione 1), Camera Arbitrale dell’immobiliare e del Condominio (Sezione 2) e Camera Arbitrale delle Imprese (Sezione 3).

Il procedimento di risoluzione della lite avviene entro 60 giorni, i costi sono molto più bassi di un procedimento ordinario e sono già conosciuti all’atto dell’avvio della procedura; la specializzazione degli arbitri. Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia della sentenza. Il Tribunale, a semplice richiesta di parte, lo rende infatti esecutivo. Questo significa che in caso di inadempimento della parte soccombente è possibile intraprendere azioni esecutive.

“In un momento di profonda crisi economica e sociale ed in cui il tema della giustizia e della risoluzione delle liti assume un ruolo fondamentale – afferma l'avv. Daniel Amato – il ricorso all’arbitrato è una valida risoluzione per dare certezza del diritto e consentire una rapida definizione delle controversie”.