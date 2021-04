Siracusa, detenzione e spaccio: denunciato 25enne

Un 25enne di Siracusa denunciato per cessione e detenzione ai fini spaccio di cocaina.

Il giovane è stato notato da agenti della Squadra Mobile, in via Santi Amato: alla vista dei poliziotti ha provati ad allontanarsi. E' stato inseguito fin dentro l’androne di un palazzo, dove è stato bloccato mentre tentava di disfarsi di cinque dosi di cocaina nascondendola sulla parte superiore dell’architrave in marmo della porta d’ingresso dell’ascensore del secondo piano.

Sottoposto a perquisizione personale, inoltre, è stato trovato in possesso di 150 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.