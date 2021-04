Siracusa, lavori in piazza Euripide: cambia la mobilità

Dalle 7 di lunedì 3 maggio e fino alle 18 del 31 luglio cambia la mobilità nell’area di piazza Euripide, largo Gilippo e ingresso allo Sbarcadero Santa Lucia a causa dell’avvio dei lavori di riqualificazione funzionale.

Con apposita ordinanza, sono state infatti disposti il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza; il divieto di transito nel tratto interposto tra via Epicarmo e via Agatocle; il divieto di sosta con rimozione coatta nell’area interposta tra la piazza e largo Gilippo; il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati, in largo Gilippo, nel tratto interposto tra viale Diaz e via Agatocle.

I veicoli provenienti da viale Cadorna, per raggiungere largo Gilippo, dovranno proseguire per via Epicarmo, svoltare a sinistra per via Ierone II, immettersi in via Agatocle e svoltare a sinistra per largo Gilippo.

L’Ast, per tutto questo periodo, effettuerà dei percorsi alternativi.