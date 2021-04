Augusta, agente penitenziario aggredito da un detenuto

Nuova aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria da parte di un detenuto della casa reclusione di Augusta.

A denunciarlo sono i segretari provinciali di Cisl, Scarso, Cnpp, Di Carlo, Cgil, Argentino e Sippe/Sinappe, Bongiovanni.

"L’ennesimo episodio di aggressione fisica - riferiscono - è avvenuto ieri mattina ed ha visto vittima un Assistente Capo in servizio. Ad aggredirlo è stato un detenuto extracomunitario, già protagonista di altri episodi, che ha afferrato per un braccio il poliziotto nel tentativo di colpirlo ulteriormente; solo la prontezza di riflessi del malcapitato e l’immediato intervento dei colleghi ha impedito che l’aggressione, per futili motivi, venisse portata a compimento con conseguenze più gravi".

Da qui la reiterazione della richiesta di dotazioni adeguate e l'attivazione di strumenti normativi adeguati a tutelare gli agenti impegnati nelle carceri.