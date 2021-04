Siracusa, maltrattamenti e stalking verso la ex compagna: finisce ai domiciliari

Non si era arreso alla fine della loro relazione sentimentale e aveva sottoposto la ex compagna ad una vera e propria persecuzione.

Numerosi gli interventi delle Volanti chiamati ad intervenire nell'abitazione della donna: i poliziotti in diverse occasioni lo hanno trovato appostato nelle scale o sotto casa in attesa che la ex uscisse. La vita della donna era diventata un inferno con la paura continua che potesse accaderle qualcosa di grave.

Il caso è stato curato interamente dall'Ufficio delle Volanti, diretto da Giulia Guarino, che ha accompagnato con delicatezza la ragazza in un percorso doloroso e difficile, concluso con la decisione di denunciare l'uomo.

Ieri il gip, a riscontro dell'attività svolta, ha emesso la misura degli arresti domiciliari a carico dell'uomo per maltrattamenti e stalking.