Cassibile, nessuna protesta in occasione dell'inaugurazione del villaggio per lavoratori stagionali

Il comitato "no villaggio" di Cassibile ha deciso che per la giornata di giovedì 29 Aprile non effettuerà azioni di protesta attiva ma sarà presente con semplici striscioni e slogan in occasione dell'inaugurazione della struttura.

La decisione è stata presa al termine di un incontro con il prefetto, Giusi Scaduto, che si è tenuto questa mattina nella caserma dei carabinieri.

"Il Prefetto - riferisce il Comitato - si è impegnato, per quanto di competenza, a vigilare sull’iter che dovrà portare ad una graduale sistemazione di contrada Palazzo e ha invitato un rappresentante del comitato a partecipare alla conferenza stampa che si terrà proprio nella la sede del villaggio.