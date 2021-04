Noto, un drone per prevenire gli incendi: donato dal Lions Club

Un drone per il controllo del territorio e la lotta contro gli incendi, e un mezzo carrellato per i veicoli su strada sono stati donati dalla 7^ circoscrizione del Lions Club International Distretto 108 Yb all’associazione di Protezione Civile Avcn.

Stamattina, nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio, la consegna, alla presenza del sindaco Corrado Bonfanti, di Franco Cirillo, primo vicegovernatore del Lions Club, di Giovanni Giuca, presidente del Distretto Zona 20, dei soci del service club dell’ispettore Francesco Campo, comandante del distaccamento di Noto del Corpo Forestale, e dei volontari della Protezione Civile Avcn.

“Abbiamo tratto spunto dal terribile incendio estivo a San Corrado di Fuori - hanno detto Cirillo e Giuca - sposando un progetto che riteniamo faccia bene all’ambiente e alle persone. Così ci siamo mossi tutti insieme, abbiamo chiesto alla Protezione Civile come poterli aiutare e abbiamo messo in piedi una raccolta che ha unito tutta la circoscrizione”.

“E’ un momento importante quello di oggi - ha aggiunto il sindaco Corrado Bonfanti - perché è bello leggere l’entusiasmo di chi, secondo le proprie possibilità, offre il suo spirito di servizio, dimostrando di saper leggere benissimo i tempi”.

Il drone sarà pilotato dal Gruppo Piloti Sapr Avcn di Noto: si alzeranno in volo a supporto delle attività di controllo e prevenzione degli incendi, così come in caso di soccorso. E’ infatti dotato di telecamere infrarossi che permettono di individuare anche possibili focolai, non visibili ad occhio nudo. Inoltre, tramite Gps, è possibile georeferenziare le fiamme o eventuali soggetti che necessitano di soccorso. C’è anche un altoparlante che permette di “comunicare” dall’alto.