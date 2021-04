Covid, chiesta la proroga della zona rossa per Lentini

Si prorogherà la zona rossa a Lentini. Nella settimana dal 21 al 27 aprile, infatti, l’incidenza settimanale dei nuovi positivi, ha superato la soglia critica e pertanto, su richiesta del responsabile del coordinamento covid dell'Asp, Ugo Mazzilli, verrà emanata una nuova ordinanza del Presidente della Regione con la quale si prorogheranno le restrizioni.

L’ordinanza sindacale con la quale si sospendeva l’attività didattica in presenza di tutte le scuole, invece, non verrà prorogata perchè non vi sono segnalzioni in merito a cluster o contagi diffusi che riguardano la popolazione scolastica.

Il precedente provvedimento era in vigore dal 17 aprile e doveva scadere giorno 28.