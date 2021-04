Noto, pronto il rifugio sanitario di contrada Volpiglia

Il rifugio sanitario di contrada Volpiglia è pronto: sono terminati i lavori di riqualificazione e riprendono al suo interno le attività di sterilizzazione e di soccorso degli animali. Stamattina inaugurazione, alla presenza dei responsabili del Dipartimento Prevenzione Veterinario dell’Asp di Siracusa, della cooperativa Giustizia per Roby che gestisce il servizio antirandagismo in città e dell’amministrazione comunale. Sono stati ricavati nuovi spazi per la custodia temporanea dei cani catturati, è stata ripristinata la sala operatoria così come è stato ricavato un nuovo spazio per lavare gli animali.

“Sarà un punto di forza da cui far partire un nuovo corso per la gestione del problema randagismo - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - Raddoppieremo le giornate di sterilizzazione, così da velocizzare anche la reimmissione sul territorio o, sarebbe ancora più bello, l’adozione dei randagi”.

“E’ un punto di partenza per controllare al meglio il vasto territorio di Noto - ha aggiunto Salvatore Ficara, direttore dell’Unità operativa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche dell’Asp di Siracusa - e migliorare la velocità nella sterilizzazione dei cani catturati e avere un punto di riferimento per situazioni di emergenza e soccorso. Poi si procederà all’immissione sul territorio, ma sarebbe meglio favorire l’adozione”.