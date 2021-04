Siracusa, deroga alla capienza del Teatro greco: interrogazioni di Ficara e Zito

Una deroga ai mille spettatori concessi per l'accesso al Teatro Greco: è la richiesta è stata avanzata dal deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, attraverso un'interrogazione presentata alla Camera.

"Mi aspetto - dichiara Ficara - che senza indugi arrivi l'attesa deroga che consentirà la stessa sostenibilità economica della stagione prossima ventura degli attesi spettacoli classici. Altrimenti Siracusa rischia di perdere anche questo patrimonio di cultura ed economia che solo durante la guerra si era fermato in precedenza”.

Sullo stesso tema, il deputato regionale Stefano Zito ha depositato una mozione con cui chiede all'assessore al Turismo di “adottare misure meno stringenti per il Teatro Greco di Siracusa, prevedendo una deroga ad hoc alla capienza da portare ad "almeno 2500 spettatori oppure un numero superiore qualora ciò fosse reso possibile dalle condizioni dei luoghi e sempre nel rispetto delle normative anti-contagio”.

E questo - spiega Zito - al fine di provare a salvare la stagione 2021, consentendo di organizzare una stagione teatrale sostenibile dal punto di vista economico e, al contempo, contribuire alla ripresa dei flussi turistici e dell'economia del territorio siracusano”.