Melilli, Daniela Ternullo nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Daniela Ternullo, deputata regionale di Forza Italia, nominata commissario del partito a Melilli.

"Già da domani intraprenderò – dichiara Ternullo - un lavoro nell’ottica dell’unione, non della divisione. Per tale motivo la parola d’ordine sarà inclusione, aprendo la porta al dialogo con tutti i sindaci del siracusano. Quella in atto è una grave crisi economica, che colpisce soprattutto i nostri Comuni e i ceti più poveri. La sfida delle risorse al Sud provenienti dalla comunità europea - conclude - deve trovare terreno fertile in tutti gli attori politici".