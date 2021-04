Cassibile, villaggio per lavoratori stagionali: Lega Sicilia contraria

La Lega Sicilia esprime tutta la propria contrarietà all'apertura del villaggio per lavoratori stagionali a Cassibile.

Aribadire il concetto sono Vincenzo Vinciullo, responsabile Provinciale e Leandro Impelluso, coordinatore provinciale: "Non risolve i problemi del bracciantato agricolo extracomunitario - spiegano - anzi li acuisce, creando odiose disparità di trattamento, e soprattutto, perché non è stato deciso quale futuro avrà questo centro dopo la fine della stagione della raccolta".

I due esponenti della Lega Sicilia criticano la decisione del presidente della Regione di presenziare all'inaugurazione, insieme all’assessore al ramo, visto "si tratta di un’opera che divide e che, certamente, non è vista positivamente da tutti gli abitanti che risiedono a Cassibile".

Vinciullo e Impelluso, oltre ad evidenziare i mancati interventi per rendere più vivibile la frazione siracusana, tornano a sottolineare il mancato coinvolgimento dei residenti nel percorso di realizzazione della struttura.