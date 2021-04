Da oggi in servizio un altro treno Pop sulla linea Messina-Siracusa

Altri due treni Pop consegnati oggi da Trenitalia alla Regione Siciliana. Saranno in circolazione sulle linee Messina-Palermo e Messina-Siracusa.

Salgono così a 16 i nuovi treni Pop in servizio sui binari dell'Isola, più di un terzo dei nuovi convogli previsti per il rinnovo della flotta dell’isola.

Il Contratto prevede in totale la consegna di 43 nuovi treni per la Sicilia: oltre ai 21 Pop, arriveranno 5 treni elettrici e 17 treni diesel-elettrici. Un investimento di oltre 426 milioni, di cui circa 325 destinati all’acquisto di nuovi treni per potenziare la mobilità regionale e metropolitana in Sicilia.