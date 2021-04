Melilli, ingresso di Sbona nella maggioranza: Adorno: "Scelta incoerente, immotivata e sbagliata"

"Incoerente, immotivata e sbagliata" la scelta del segretario del Partito Democratico di Melilli di entrare nella maggiornza del sindaco Carta.

A bollare così questo passaggio è il segretario provinciale del Partito Democratico, Salvo Adorno: "Si tratta di un cambio di posizione politica - commenta Adorno - platealmente contrastante con la battaglia dura e intransigente che il segretario Sbona ha condotto nei confronti dell’amministrazione Carta, nel periodo in cui era sottoposta a inchiesta giudiziaria. Un cambio di posizione - aggiunge - che lascia stupita l’opinione pubblica melillese. Non mi risulta per altro - prosegue Adorno - che questa decisione sia stata sottoposta al confronto con gli iscritti dei circoli del Comune".

Un caso che, come annuncia il segretario provinciale "sarà discusso in una riunione dei circoli di Melilli alla presenza della segreteria provinciale nella quale il partito proporrà i provvedimenti da sottoporre agli organismi di garanzia".