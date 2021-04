Siracusa, studenti e genitori dell'Einaudi uniti per un progetto ambientale: realizzate tre aule all'aperto

Studenti e genitori insieme per un progetto ambientale. E' l'iniziativa del liceo scientifico Einaudi di Siracusa, dove sono state realizzate tre aule didattiche ambientali, complete di panche e cattedre, posizionate nell’area esterna della scuola e che, con un sistema di wi-fi e di prenotazione, permetteranno agli studenti di svolgere attività didattica all’aperto, come raccomandato dalle norme anticovid. Un lavoro di gruppo con cui l'istituto è stato dotato di trenta panche doppie, tre cattedre, sei sgabelli e un tavolo rotondo. “Un esempio di scuola aperta per svolgere attività con il coinvolgimento dei genitori, del territorio, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche“, sottolinea la dirigente scolastica dell’Istituto, prof.ssa Teresella Celesti. genitori e figli, ogni sabato, si sono dedicati alla pulizia delle pedane, taglio, schiodatura, piallatura, levigatura, coloritura. In azione non solo genitori ma anche architetti, ingegneri, creativi, artigiani. “Ciò che più ci ha colpito è stata la richiesta dei genitori di continuare a svolgere le attività anche al di fuori del progetto”, commentano Salvo La Delfa e Nino Moscuzza, i docenti referenti. Il modulo laboratoriale rientra all’interno delle attività del progetto “Leggo al quadrato” che l’Einaudi sta realizzando in collaborazione con il Chindemi e il Quasimodo di Floridia. Hanno partecipato i genitori Marina Maltese, Fabio Schiavone, Giuseppe Pellegrino, Rosaba Montalbano, Roberto Filantropi, Katia Genovese, Giuseppe Veneziano, Luigi Manzella, Giovanni Villari, Assunta Tirri, Alessandra Di Gregorio, Sonia Manzella, Carola Casucci, Dario Pistritto, Maria Rita Liistro, Michele Intranuovo, Rossana Geraci, Gianfranco Del Vecchio, Manuela Cirignotta, Mariella Taranto. Anche questa attività rientra all’interno del progetto “Einaudi Ambiente Sostenibile”, che l’istituto ha promosso con l’obiettivo di rendere la scuola modello nel campo della gestione dei rifiuti, del riciclo, della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Con questo progetto sono state realizzate diverse iniziative tra le quali l’attivazione della compostiera statica di comunità, della raccolta differenziata nelle aule e nelle aree comuni del liceo, l’attivazione dell’iniziativa “Einaudi plastic free” con l’installazione di un depuratore ad osmosi inversa, l’attività di volontariato “Sei ore per l’Einaudi”, la realizzazione di un bosco con la messa a dimora e cura di più di 350 piantine di specie autoctona, l’installazione di una oliera per la raccolta degli oli vegetali esausti.