Solarino, ciclista derubato in campagna della sua preziosa bici: il mezzo ritrovato dopo pochi giorni

Aveva lasciato incustodita per pochi minuti la sua costosissima bicicletta e gli viene sottratta. La vicenda vede protagonista un appassionato di ciclismo che da pochi giorni aveva acquistato una bici in carbonio del valore di 3.000 euro. L'uomo, di Solarino, aveva fatto una escursione tra le campagne di Floridia e, dopo aver pedalato per ore, era sceso dal sellino per sgranchirsi le gambe, facendo due passi nei campi, lasciando la bici a bordo strada, confidando nell'assenza di traffico essendo un'area piuttosto isolata. Al ritorno, però, non aveva più trovato la preziosa bicicletta. Pur non confidando nella possibilità che il maltolto fosse ritrovato, ha comunque sporto denuncia dai carabinieri i quali, qalche giorno dopo, hanno notato un giovane su una pista ciclabile, in sella ad un velocipede del tutto uguale a quello rubato (di cui il legittimo propretario aveva fornito foto al momento della denuncia). I militari a quel punto hanno pertanto seguito il giovane fino alla sua abitazione dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare, constatando - dal numero di telaio - che la bicicletta era proprio quella rubata, che è stata resa al ciclista. Il ladro, un 30enne di Siracusa, è stato denunciato per ricettazione.