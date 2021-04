Carlentini, nuovo tentativo di furto in contrada S. Leonardo Sottano: arrestato il ladro

Nuovo tentativo di furto di materiale edile nel cantiere della struttura alberghiera in costruzione in contrada San Leonardo Sottano di Carlentini. Ad accorgersene sono stati i carabinieri che, passando per la zona, hanno notato un uomo che caricava sulla propria autovettura delle mattonelle. Dopo un breve inseguimento a piedi, l’uomo è stato bloccato, arrestato e successivamente condotto in carcere, su disposizione dell'autorità giudiziaria. L’uomo, un pregiudicato catanese di 47 anni, è il settimo arrestato dai militari in poche settimane nelle stesse circostanze. L'Arma fa notare che tutti i malviventi perseguiti erano catanesi. A carico dell’arrestato, così come è stato nei casi precedenti, è stata richiesta l’applicazione del foglio di via obbligatorio ed è stata elevata sanzione amministrativa per aver violato il divieto di allontanamento dal comune di residenza derivante dalle vigenti normative anticovid.