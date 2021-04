Siracusa, bomba carta al mercatino di via Giarre: danneggiato un casotto

Un boato proveniente dalla zona alta di Siracusa e avvertito distintamente dalla popolazione. All'origine l'esplosione di un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta all'interno del mercatino di via Giarre. La deflagrazione ha danneggiato un casotto in lamiera.

Sul posto è intervenuta in prima battuta una Volante e successivamente gli uomini della Squadra Mobile, a cui sono state affidate le indagini per identificare i responsabili.