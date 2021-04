Cassibile, villaggio per lavoratori stagionali: Baio (Pd) "Ristabilito il primato della dignità umana"

Plauso per la realizzazione del villaggio per lavoratori stagionali a Cassibile da parte dell'esponente del Pd, Salvo Baio che nell'intervento che segue apprezza l'operato del Prefetto e del sindaco Italia:

"Il villaggio di contrada Palazzo di Cassibile tutto è tranne che un ghetto. Ha fatto bene il sindaco Italia a replicare con fermezza alle parole avventate dell'onorevole Meloni. A Cassibile la Prefettura di Siracusa, cioè lo Stato, e il sindaco Italia hanno ristabilito il primato della dignità umana e il diritto dei lavoratori stagionali extracomunitari, muniti di regolare permesso, a disporre di un alloggio e di servizi.

So bene che il tema è divisivo e che una parte dei cittadini è contraria alla soluzione scelta, ma non si può disconoscere il valore emblematico dell'ostello dei braccianti e che l'iniziativa congiunta della prefetta e del sindaco è mirata all'inclusione ed integrazione di lavoratori che vengono da Paesi lontani a fare un duro lavoro nei campi per necessità economica.

Senza retorica e senza enfasi, mi sento di dire che a Cassibile lo Stato ha fatto lo Stato e il sindaco e la sua assessora Gentile hanno degnamente rappresentato i valori di una comunità civile.

Valori che l'eventuale presenza del presidente Musumeci all'inaugurazione contribuirà a rafforzare a due giorni dal Primo Maggio".