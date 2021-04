Siracusa, attese anziani fuori dall'hub vaccinale: l'assessore Imbrò replica ai sindacati

Botta e risposta tra sindacati dei pensionati e l'amministrazione comunale sulla vicenda dell'attesa degli anziani all'hub vaccinale dell'Urban Center: “Il tentativo delle organizzazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di addossare al Comune la responsabilità delle attese di questi giorni all'hub vaccinale di via Bixio va respinto con decisione e denota, se non malafede, una scarsa conoscenza delle procedure”.

Così l'assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò, che per il Comune si occupa, assieme ad altre istituzioni e associazioni, di offrire supporto logistico a favore dei cittadini .

“L'affluenza eccessiva di persone in queste ore – dice Imbrò – è stata dovuta al cattivo funzionamento della piattaforma di prenotazione. Nonostante tutto, ai soggetti più fragili e agli anziani over 80 che presentano particolari problemi di salute viene consentito di saltare la fila così da restare nel centro il minor tempo possibile”.

“L'apertura delle postazioni – aggiunge – non è decisione che dipende dal Comune, ma al di là di ciò resta il fatto che attacchi di questo genere non rendono giustizia alle tante donne e ai tanti uomini che in queste settimane lavorano senza sosta e spesso fuori orario per garantire a tutti di potersi vaccinare”.