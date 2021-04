Siracusa, "Pillirina riserva subito": da domenica 2 maggio riprende la mobilitazione

Riprende domenica 2 maggio la mobilitazione iniziata oltre 10 anni fa, per chiedere l'istituzione definitiva della Riserva Naturale Terrestre alla Pillirina.

A darne notizia è l'associazione Sos Siracusa: "Domenica 2 maggio - si legge nell'invito a partecipare - andate a passeggiare alla Pillirina. Portatevi un telo mare e alle 12 stendetelo a terra, sdraiatevi sopra, restate in silenzio per un minuto a contemplare ciò che vi circonda ed al termine alzatevi in piedi e fate partire un lungo applauso. Un gesto semplice - viene spiegato - per dimostrare quanto sia forte il nostro legame con la Pillirina, quanto rappresenti per tutti noi un 'Bene Comune', da proteggere, tutelare e difendere a tutti i costi".

Al fine di rispettare le norme anticovid viene raccomandato di non concentrarsi tutti presso le calette di Punta Mola, ma di passeggiare lungo tutta la costa della Pillirina, utilizzando le mascherine e mantenendo il distanziamento tra non congiunti.

Allo stesso scopo da metà aprile è stata messa online dall’associazione TerraW una petizione sulla piattaforma change.org "per difendere e tutelare la Pillirina - si legge - dall’ennesima aggressione edilizia in atto, travestita da restauro dell’esistente".