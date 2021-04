Siracusa, una 37enne si lancia nelle Latomie dei Cappuccini: salva grazie agli alberi

Si lancia dall'alto nelle Latomie dei Cappuccini, ma fortuna ha voluto, che la sua caduta sia stata attenuata dagli alberi sottostanti, dai quali poi è scivolata lentamente sulle rocce. Questo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Siracusa, quando una 37enne madre di 3 figli, ha deciso, per ragioni che ancora non sono chiare, di togliersi la vita.

Sul posti la Polizia e i vigili del fuoco: per soccorrerla i poliziotti hanno letteralmente sfondato il cancello, raggiungendo la donna che si trovava in mezzo ai rovi.

Al momento pare che le sue condizioni non siano preoccupanti.