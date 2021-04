Siracusa, aggiornato il protocollo di contenimento del covid 19 negli ambienti di lavoro

Aggiornato, oggi pomeriggio, nella sede di Confindustria Siracusa, durante la riunione del Comitato paritetico costituito dal Presidente della sezione imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa, Giovanni Musso e dai segretari generali di categoria Fim, Fiom e Uilm, Angelo Sardella, Antonio Recano e Santo Genovese, il protocollo di contrasto e di contenimento della diffusione del covidnegli ambienti di lavoro.

Il nuovo accordo contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e chiarisce che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in caso contrario vi è la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

“Un dato degno di nota - dice Giovanni Musso – è che il nuovo protocollo prevede importanti novità che riguardano principalmente l’uso di particolari Dpi e la riammissione in azienda dei lavoratori positivi dopo il 21° giorno, solo con tampone molecolare o antigenico negativo effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario".

“Occorre osservare scrupolosamente – hanno detto i segretari generali di Fim, Fiom r Uilm - le disposizioni contenute nei protocolli e la sicurezza dei lavoratori è condizione essenziale per il proseguo delle attività".