Siracusa, dipendenti comunali part-time: "Prossimo incontro il 5 maggio"

Nuovo capitolo sulla vertenza dei lavoratori partime del Comune di Siracusa.

Questa mattina l’incontro tra i sindacati della funzione pubblica e l’assessore alle Risorse umane, Fabio Granata: “Prendiamo atto che è stato ripreso un percorso per la definizione della situazione lavorativa dei comunali - dicono Franco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore, segretari di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl - e ci siamo riaggiornati al 5 maggio in attesa che il Comune possa chiarire la situazione e al contempo formulare una soluzione. Ma permane lo stato di agitazione dei lavoratori che attendono delle risposte certe e soluzioni immediate per il proprio presente ma soprattutto futuro”