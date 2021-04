Siracusa, vaccini: il sindacato unitario dei pensionati torna a denunciare lunghe attese per gli anziani fuori dall'hub

"Nell’ultimo fine settimana, al centro vaccinale di via Bixio, a Siracusa, troppi anziani costretti ad attendere per ore prima di entrare". La denuncia arriva dai segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati, Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino Che sollecitano nuovamente la messa in sicurezza dell’esterno della struttura.

"Caos, assembramento, nessun controllo del distanziamento fisico, disagi e ritardi - riferiscono - per chi, anziano o fragile, ha dovuto attendere in piedi, in fila, accalcato uno su l’altro, per oltre due ore.

Tutto questo rischia di compromettere la grande professionalità e accoglienza del personale sanitario all’interno – continuano i tre segretari generali – Le circa dieci postazioni allestite non possono sopportare questo numero di prenotazioni alle quali si aggiungono decine di persone non prenotate"

I Pensionati unitari di Cgil, Cisl e Uil lamentano ritardi nell'effettuazione del vaccino a domicilio e il disagio creato per chi deve spostarsi decine di chilometri per un vaccino a causa della indisponibilità di frigoriferi adatti alla conservazione delle fiale nel proprio Comune.

"In questa fase del piano vaccinale - concludono - servono interventi concreti dei Comuni".