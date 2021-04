Siracusa, Gianmarco Lo Curzio (Pd): "L'obiettivo è un centrosinistra largo e coeso con un impianto programmatico forte"

Dare vita ad un centrosinistra largo e coeso con un impianto programmatico forte: questo l'obiettivo che bisogna perseguire secondo Gianmarco Lo Curzio della segreteria cittadina del Pd di Siracusa.

"Ora che finalmente il progetto di ricomposizione di un’area politica di centrosinistra allargata alle forze moderate del paese - spiega - sembra aver trovato un più vasto interesse, è necessario dare un contenuto politico e programmatico.

Nel recente passato abbiamo esposto alcune nostre idee in ambito locale ed oggi molti autorevoli esponenti della maggioranza e non cominciano a mostrare interesse per alcune delle nostre proposte.

Per usare una espressione riassuntiva - aggiunge - pensiamo ad una “nuova visione del Futuro” basata su un processo di collaborazione, interdipendenza e connettività che rappresenti una sorta di neosocialismo. Dove il termine libertà si coniughi con responsabilità e partecipazione, anziché con individualismi, egoismi e personalismi. Ci vuole un nuovo atteggiamento mentale e politico che superi le vecchie categorie dello scontro”.