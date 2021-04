Siracusa, la filiera del turismo manifesta in piazza Duomo: si reclama lavoro e futuro

Lavoro e futuro sono le parole chieve della manifestazione che si è tenuta in tarda mattinata in piazza Duomo, a Siracusa ad opera Confartigianato, Confcommercio e Cna, che hanno ribadito il lor "no" forte e chiaro NO contro il Decreto Riaperture che - sostengono le tre associazioni, "rischia di far saltare la stagione turistica in Sicilia e nell'intero Paese.

In ballo il futuro di tutti gli operatori della filiera turistica e dell'accoglienza messa a dura prova da provvedimenti mai duratori e tutt'altro che confortanti.

I rappresentanti delle tre associazioni consegneranno un documento condiviso al Prefetto di Siracusa, come rappresentante sul territorio dello Stato, e alle rispettive Confederazioni Nazionali. Successivamente, organizzeranno incontri mirati con la deputazione e i rappresentanti istituzionali del Governo Regionale e Nazionale.

Nel documento trovano spazio le problematiche legate al piano vaccinale, alle modalità di riaperture specie dei ristoratori, al coprifuoco, agli interventi economici, e per finire al costo del lavoro e agli spazi pubblici per gli operatori.

Per vedere le VIDEOINTERVISTE a Maurizio Filoramo (Pres. Prov. Fipe-Confcommercio), Innocenzo Russo (Pres. prov. Cna), Enzo Caschetto (Dir. Prov. Confartigianato) clicca QUI