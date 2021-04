Floridia, la 1^ A del "L. da Vinci" vola alla finale del Green Game

La 1^A del liceo "Leonardo da Vinci" di Floridia è passata alla finalissima del Campionato nazionale del riciclo, dove rappresenterà Floridia, la provincia di Siracusa e il proprio Istituto contro le migliori classi d'Italia. Il Campionato è quello del Green game, un quiz-game "uguale a quelli televisivi per suspense e frenesia nel dare le risposte a tempo", come puntualizzano il dirigente dell'istituto, Marcello Pisani, e la coordinatrrice del progetto, Francesca Mirabella, che non nascondono la "grande soddisfazione, al di là del risultato, per aver regalato un'attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante per gli studenti, in un momento difficile come questo". Il progetto Green game digital, avviato a febbraio nelle scuole secondarie di II grado d’Italia, permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata, per il recupero delle “risorse” dai rifiuti e quindi risparmiare e proteggere l’ambiente. Green Game Digital ha coinvolto oltre 100 scuole con la partecipazione di oltre 20mila studenti: lo studente più meritevole vincerà in premio un buono per acquisti online, mentre la classe che otterrà il punteggio medio più alto si aggiudicherà il pass per la finalissima nazionale dove incontrerà le migliori classi selezionate in tutta Italia. Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.