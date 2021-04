Siracusa, controlli anticovid: accertamenti in numerosi luoghi di ritrovo e locali pubblici

Il rispetto delle norme anticovid per evitare un ennesimo diffondersi del virus. Su questo sono stati impegnati i poliziotti che in tutto il fine settimana hanno effettuato controlli in tutto il territorio provinciale. Nel comune capoluogo gli agenti delle Volanti hanno controllato complessivamente 40 luoghi di assembramento, 30 esercizi commerciali e oltre 100 veicoli. Nel corso dei controlli, sono state identificate circa 200 persone, una delle quali, una donna di 27 anni, è stata denunciata per oltraggio e minaccia a pubblico uficiale, mentre altre 3 sono state sanzionate per mancato rispetto delle norme anti covid. Accertamenti in particolare a Lentini dove sono stati controllati 50 esercizi commerciali, 65 veicoli e 100 persone, 6 delle quali sanzionate.