Buscemi, posti di blocco sulla Maremonti: fermati vari gruppi di motociclisti

Sono state 5 le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per guida pericolosa elevate ieri dai carabineri di Buscemi. La contestazione del reato è avvenuta nel corso di un servizio di controllo su strada, organizzato in previsione che il 25 aprile e le condizioni meteo favorevoli avrebbero potuto indurre alla trasgressione dei limiti imposti dalla zona arancione in cui si trova la Sicilia, tra cui il dvieto di spostamento da un comune a un altro senza valido motivo. I posti di controllo sono stati disposti lungo la Maremonti, dove i carabinieri hanno fermato alcuni gruppi di motociclisti, provenienti da Siracusa e Catania. E per 5 di loro sono scattati i provvedimenti per la guida pericolosa. I militari dell'arma di Noto, competente territorialmente sulle zone montane della provincia, effettueranno altri mirati servizi per il rispetto delle prescrizioni anticovid e del codice della strada.