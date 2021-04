Portopalo, occupava abusivamente un alloggio: donna tradotta in carcere

Per quanto fosse già stata condannata, aveva proseguito con la perpretazione dello stesso reato. Così la 45enne di Portopalo, Francesca Cannarella, aveva continuato ad abitare abusivamente in un alloggio di edilizia popolare, a dispetto della appunto della condanna che le era stata inflitta nel 2018, sia per l’occupazione abusiva sia per danneggiamento dell'alloggio popolare. La donna aveva però beneficiato della sospensione condizionale della pena ma ora, in ragione della reiterazione del reato, è stata disposta la revoca della sospensione della pena, disponendo la traduzione in carcere della Cannarella che è stata accompagnata ieri dai carabinieri alla casa circondariale di Agrigento, dove espierà la restante pena di un anno e sei mesi.