Oscar 2021, il miglio film è "Nomadland" di Chloé Zhao

L'Oscar per il miglior film alla 93/a edizione dei premi va a Nomadland di Chloé Zhao. Statuetta i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher,Dan Janvey e Chloé Zhao. A ritirare il premio, oltre la regista, il cast della pellicola,che ha fatto vincere a Chloé Zhao anche per la migliore regia. Il film racconta la comunità nomade che si riprende gli ampi spazi americani intorno a un fuoco o a un mercatino del riciclo.Il premio è stato dedicato alla comunità di nomadi,"alla loro resilienza e gentilezza".

L'Oscar per la miglior attrice protagonista va a Frances McDormand per'Nomadland'. E' la terza statuetta per l'artista 63enne, confermata tre le migliori della sua generazione. Oscar per il migliore attore protagonista a Anthony Hopkins per 'The Father Nulla è come sembra'. L'attore non era presente nè collegato, e a ritirare la sua statuetta è stata l'Academy.