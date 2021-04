Vaccini, per gli over 80 prosegue l'iniziativa "porte aperte" senza prenotazione

Continuerà ogni giorno in Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione.

Gli anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. L'iniziativa mira ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell'Isola.

Gli over 80, peraltro, accedono con corsia preferenziale rispetto alle persone di tutte le altre categorie. Nell'hub vaccinale dell'Urban Center vengono immediatamente accompagnati all’interno della struttura e saltano qualsiasi attesa: all'accettazione così come alla postazione per l’anamnesi medica che all’ambulatorio vaccinale. A vigilare fuori dalla struttura i numerosi volontari delle associazioni, della Croce Rossa italiana, dei Carabinieri in congedo e della Protezione civile ma anche i vigili urbani del Comando di Siracusa: individuano gli ultraottantenni o coloro che sono particolarmente fragili, se necessario con le sedie a rotelle a disposizione della struttura, e accompagnati e assistiti in tutto il percorso sino al completamento della procedura.