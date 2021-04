Floridia, biblioteca con libri in lingua inglese per bambini e ragazzi

Va avanti il progetto dell'Associazione Ninphea per avviare una piccola biblioteca in lingua inglese per bambini e ragazzi.

Numerosi volumi tra fiabe, favole, racconti, romanzi e libri di approfondimento di temi scientifici sono stati consegnati dopo una raccolta fondi lanciata nel periodo natalizio e curata da Micol del Castillo, Organiser della casa editrice inglese Usborne.

“Attivato il territorio, con un Gofundme, - spiega Micol De Castillo – tra singoli e associazioni si è registrata grande generosità e la somma raccolta, aggiunta alla percentuale donata dalla casa editrice (75 sterline), ha permesso di raggiungere quota 325 sterline per comprare i libri. Una quantità di materiale culturale e didattico che realizza la base di una biblioteca di testi in lingua inglese rivolti a diverse fasce di età. Consegna ritardata a causa della pandemia, ma speriamo di poter effettuarne una prossima il 21 giugno, magari accompagnata da una attività all'esterno.”

“Siamo davvero contente che i nostri ragazzi possano sperimentare - sottolinea la presidente Tidona Giovanna - la lettura di testi in lingua inglese. Vogliamo fornirgli sempre maggiori opportunità di formazione. È nostro intento condividere il progetto e coinvolgere altre associazioni e le scuole per dotare Floridia di strumenti che favoriscono un’opportunità di crescita in più.”

La coordinatrice pedagogica del progetto, Patrizia Tidona, auspica la possibilità di ampliare anche la biblioteca scolastica solidale di libri scolastici per studenti in difficoltà economica, che già ha avuto donazione di parecchi libri e quaderni operativi consegnati da molte insegnanti.