Siracusa, al Santuario una postazione per prenotare i vaccini degli anziani

Anche al Santuario di Siracusa sarà allestita una postazione per la prenotazione dei vaccini anticovid per gli anziani che non hanno dimestichezza con il web. Sarà curata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, guidata dal Presidente Brigadiere Capo Valentino De Ieso che ha aderito all'iniziativa "Un gesto d'amore per sé e per gli altri", finalizzata a fornire un servizio di assistenza e supporto nella compilazione dei moduli e nella prenotazione per il vaccino.

Al Santuario la postazione si trova all'infopoint dell'ingresso della Cripta tutte le domeniche da oggi 25 aprile fino al 31 maggio dalle 9 alle 12.

Un'altra postazione è a disposizionenel la sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19