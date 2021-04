Pachino, nasconde pistola rubata nel freezer: arrestato

Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma clandestina Giuseppe Bottaro, 36 anni di Pachino.

I Carabinieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno notato un’auto in sosta che ingombrava la carreggiata e hanno effettuato accertamenti sulla targa del veicolo. Duranti le fasi di controllo hanno notato Bottaro affacciarsi dal portoncino d'ingresso della propria abitazione e subito ritirarsi.

I militari, una volta all'interno dell’abitazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo, all’interno del freezer, una pistola calibro 7,62 con 4 cartucce nel serbatoio, pronta a far fuoco. Dalla consultazione delle banche dati delle Forze di Polizia, con approfondimento sui canali internazionali di cooperazione con gli altri Paesi europei, è risultato che l’arma, in passato, era stata rubata in Francia.

Pertanto Bottaro è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. La pistola è stata sequestrata e sarà consegnata alle autorità transalpine.