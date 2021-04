Priolo, in auto con 2 panetti di hashish: arrestati

Fermati per un controllo su strada da parte dei Carabinieri, vengono scoperti in possesso di droga.

Si tratta di Salvatore Vasile 47 anni e una 25enne. Il loro nervosismo ha insospettito i militari, che hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare.

Sotto uno dei sedili dell’auto sulla quale viaggiavano, hanno trovato 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi circa.

I due soggetti sono stati pertanto arrestati e sottoposti ai arresti domiciliari, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che i due percepivano il reddito di cittadinanza: la vicenda sarà ora vagliata dal Giudice per valutare la revoca del beneficio.