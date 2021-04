Sortino verso la zona rossa, superata la soglia critica dei contagi

Sono 51 i positivi attuali a Sortino, 29 dei quali riscontrati negli ultimi 3 giorni. Da qui la comunicazione al sindaco Parlato da parte dell'Asp che indica il superamento dei 250 casi ogni 100.000 abitanti e la richiesta di istituire la zona rossa.

E' lo stesso primo cittadino a dare l'annuncio con un video sui social nel quale spiega che l'impennata dei contagi è stata causata dalla negligenza di qualche famiglia che , accusando sintomi influenzali, invece di avvisare il medico di famiglia e sottoporsi a tampone, si è limitata a prendere un antipiretico e far visita a pertnti e amici.

Parlato ha nel frattempo emesso due ordinanze: la prima impone la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di Sortino fino al 7 maggio; la seconda sospende le lezioni in presenza anche per gli studenti pendolari delle scuole superiori con l'attivazione della Dad fino all'8 maggio.