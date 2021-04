Siracusa, dopo 45 anni di servizio va in pensione il Luogotenente Alfio Mammino

Dopo 45 anni di servizio nell’Arma il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Alfio Mammino, Comandante della Stazione di Siracusa Principale, si è congedato.

Originario di Santa Venerina, in provincia di Catania, il Luogotenente ha concluso una lunga carriera costellata di riconoscimenti ed incarichi di prestigio, iniziata nel 1976.

Nel 1979, vincitore di concorso, ha frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali di Firenze, da cui nel 1981 con il grado di Vice Brigadiere è stato destinato alla Stazione Principale di Genova, come Sottufficiale addetto.

Dopo alcuni anni di servizio nella città ligure Mammino, è rientrato in Sicilia, prima a Modica con l’incarico di capo equipaggio del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia e, nel 1985, a Marina di Modica, dove ha retto il comando della Stazione Carabinieri fino al 1992.

In quell’anno, promosso Maresciallo Ordinario, è stato assegnato al Comando della Stazione di Floridia e nel 2002 trasferito al Comando della Stazione di Siracusa Principale.

Nel 2016, al compimento del 60° anno, limite per i militari in servizio, ha chiesto ed ottenuto, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di essere collocato nella posizione di “richiamato” e, quindi, rimanere al servizio dell’Arma, mantenendo l’incarico di comandante della Stazione per altri 5 anni.

Diversi i riconoscimenti ottenuti in 45 anni di carriera militare: la nomina a “Cavaliere al merito della Repubblica” conferita nel 2011 dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la“Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare” nel 2018 e la Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio militare conferite dal Ministro della Difesa.

Con il congedo del Luogotenente Mammino, il comando della Stazione Carabinieri di Siracusa Principale è stato assunto, in sede vacante, dal Luogotenente Franco Presti.

Dal Comandante Provinciale e dai militari di tutta la provincia di Siracusa uncaloroso saluto al Luogotenente Mammino, esempio di dedizione ed attaccamento all’Istituzione.