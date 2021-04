Siracusa, mobilitazione dei forestali: martedì 27 aprile sit in davanti la prefettura

Sarà una giornata di protesta quella di martedì prossimo per i lavoratori forestali che vivono una crisi sia occupazionale che di progettazione per l’avvio dell’attività. Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil saranno insieme ai lavoratori davanti alle Prefetture dalle 10 alle 12 per spingere il Governo Regionale a presentare la proposta di riforma del settore forestale.

“Assieme a quella per le opere di prevenzione – commentano i segretari generali provinciali di Fai e Flai, Sergio Cutrale e Mimmo Bellinvia, insieme al coordinatore del settore forestale della Uila, Gianni Garfì - la preoccupazione più grande riguarda l’assunzione in tempi utili per garantire o livelli occupazionali previsti dalla legge.

Il demanio forestale in questi ultimi 10 anni - spiegano ancora - è aumentato di qualche migliaio di ettari, i lavoratori invece, in alcuni Comuni montani sono ormai insufficienti a garantire i lavori propedeutici a mantenere lo stato naturalistico e di prevenzione del bosco.

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, inoltre, hanno chiesto agli Uffici Territoriali del Dipartimento Sviluppo Rurale di tutte le province un incontro per lunedì 26 aprile per conoscere lo stato attuale dei progetti e per sollecitare l’immediato avviamento dei lavoratori per la pulizia dei viali parafuoco nei demani forestali.