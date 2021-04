Augusta, ritrovato sano e salvo il giovane 29enne scomparso ieri

E' stato ritrovato, in un fondo agricolo in contrada Mendola (nel territorio di Melilli) confinante con la SS 193, il 29enne, Luca Pistritto, del quale, da ieri, ad Augusta, non si avevano più sue notizie.

Il piano provinciale speditivo di ricerca era stato attivato immediatamente dalla Prefettura di Siracusa e ha visto impegnate le componenti del sistema di protezione civile, anche con unità cinofile ed elicotteri. Sono intervenuti per i vigili del fuoco, anche personale Tas (specializzato in gestione su mappa degli scenari di soccorso) con il mezzo Ucl (unità di comando locale) di Catania e 2 unità cinofile di Palermo. Le ricerche di sono concentrate da subito nell’area individuata dalla Compagnia Carabinieri di Augusta a seguito della geolocalizzazione del cellulare del giovane.

Luca Pistritto è stato trovato da due vigili del fuoco: era in stato confusionale, ma in buone condizioni fisiche nonostante la notte passata all’aperto. Lo hanno intrattenuto fino all’arrivo dei soccorsi sanitari cui è stato affidato.

Dall Prefetto, Giusi Scaduto, ringraziamenti rivolti al sindaco di Augusta, al Questore, ai Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, al Dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la professionalità e la sensibilità dimostrata da tutto il personale e dai volontari, oltre che ad Assostampa e ai media locali che hanno svolto un ruolo determinante nel supportare con la comunicazione le attività di ricerca.