Avola, incremento contagi covid: divieto di stazionamento in strade e piazze

Salgono pericolosamente i contagi da covid ad Avola e si paventa il rischio di istituzione di zona rossa.

Da qui da oggi e fino a quanto sarà necessario è stata disposta dall'amministrazione comunale il divieto di stazionamento per le persone dal lunedì alla domenica dalle 5 alle 22 in tutto il territorio del Comune.

"E’ fatta salva - si legge nel provvedimento - la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite dal Dpcm, nonché alle abitazioni private, e avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e I'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali".