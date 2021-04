Rosolini e Solarino, controlli in zona rossa: 130 esercizi e 2.150 persone

Sono stati oltre 200 i servizi esterni eseguiti nei giorni scorsi a Solarino e Rosolini durante le restrizioni da “zona rossa”.

Controllati anche oltre 130 esercizi commerciali e circa 2150 persone.

Diverse le violazioni riscontrate dai Carabinieri, tra cui l’assenza di un giustificato motivo per uscire di casa, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per le quali sono state sanzionate 63 persone per un importo totale di oltre 25.000 euro.

Tre bar sono stati sottoposti a chiusura temporanea poiché permettevano a clienti di consumare all’interno o perché risultavano aperti dopo le 18.

Al fine di limitare al minimo i rischi di contagio, in vista delle giornate festive del 25 aprile e del ponte del 1° maggio, il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.