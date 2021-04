La Sicilia resta arancione: rischio moderato

La Sicilia resta in zona arancione, insieme ad altre quattro regioni: Basilicata, Calabria, Puglia e Valle d’Aosta. Per il resto l'Italia torna al giallo, con l'eccezione della Sardegna, unica area rossa.

Le previsioni sono state confermate dalle ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Per la Sicilia diminuisce il fattore di rischio, da alto a moderato, ma aumenta leggermente l'Rt da 1,03 a 1,12.